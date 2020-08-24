Россиян хотят принудить к обязательной маркировке домашних животных

Владельцев домашних животных в России, начиная со следующего года хотят заставить в обязательном порядке маркировать домашних животных, чтобы ставить их на учёт. Предполагается, что эта процедура будет осуществляться за счет владельца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

По оценкам ведомства, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» планируется рассмотреть в Госдуме до конца текущего года.

«В целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных процедура маркирования и учёта животных должна быть обязательной», – приводит издание выдержку из документа.

Штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета. В Минсельхозе отметили, что владельцы животных смогут самостоятельно выбрать средство маркировки. Среди возможных вариантов – чипирование, бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники. Предполагается, что затраты владельца составят от 5 до 500 рублей.

Как писал «Новый День», в 2017 году Минсельхоз уже предлагал маркировать животных. Ведомство предлагало наносить татуировки на губы, щеки и подушечки лап. Ветеринары выступили против, так как визит к звериному тату-мастеру может обернуться инфекцией и существенными тратами на лечение, а то и мучительной смертью. Примечательно, что чиновники намеревались клеймить не только котов и собак, но и кроликов, пчел.

В проекте приказа Минсельхоза указывалось, что процедуру в ближайшие годы сделают обязательной. Ранее в ведомстве был утвержден перечень представителей фауны, которых надо ставить на учет. Это лошади, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, олени и верблюды, а также кошки с собаками, домашняя птица, пчелы и рыбы. Для каждого биологического вида чиновники придумали свой – иногда поистине дизайнерский – способ маркировки.

Больше всех повезло пчелам – маркировать каждую не придется. Достаточно будет нанести идентификационный номер на стенку улья. Для кошек и собак тогда были выбраны чувствительные места: внутренняя часть губ и щек, а также подушечки задних лап. «Это совершенно непродуманная и нелепая идея, опасная как для животного, так и для человека, который рискнет полезть собаке или кошке в пасть для проверки номера», – заявлял ветврач Николай Логинов.

Эксперты указывают, что тату на губах и щеках опасно для животного, так как сулит бактериальную инфекцию. После такого тату хозяевам придется минимум месяц держать питомца в строгом карантине и кормить со стерильной ложки. Не меньше претензий у ветврачей и к татуировкам на подушечках лап, так как после этой процедуры животное долгое время не сможет нормально ступать на лапы. «Это все равно что человеку сделать татуировку на кончиках пальцев. Боль будет невыносимая», – отметил Логинов.

Кроме того, для нанесения татуировки придется обездвиживать животное или давать ему общий наркоз, что дает большую нагрузку на организм.

Впрочем, предлагается и альтернативный метод регистрации четвероногих – чипирование. В проекте приказа он обозначен как вживление транспондеров и респондеров. Звериные эскулапы уверяют, что этот метод наиболее предпочтителен и не способен нанести вреда ни крупному рогатому скоту, ни карманной собачке, так как чип миниатюрен – с рисовое зерно. Он вводится подкожно шприцем.

Москва, Иван Гридин

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