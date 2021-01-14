Минпромторг поддержал легализацию дистанционной торговли алкоголем

Минпромторг России поддержал инициативу первого заместителя главы Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, который выступил с предложением легализовать дистанционную торговлю алкогольной продукцией.

«Несмотря на законодательные ограничения в Сети, существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок», – говорится в сообщении министерства, передает РИА «Новости». В Минпромторге указали, что ответственность за нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота алкоголя возложена на Минфин.

Минфин в свою очередь разработал меры, которые предусматривают поправки к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, в частности, снятие запрета на дистанционной торговли спиртным. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.21

Член Общественной палаты предложил ограничить запуск фейерверков. / Синоптики объявили предупреждение: из-за морозов в воздухе скапливаются вредные примеси. / В Курганской области из-за сорокаградусных морозов вновь отменили занятия в школах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»