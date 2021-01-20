Есть преграда: Москалькова о оговоркой поддержала введение ковид-паспортов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала введение ковид-паспортов для сделавших прививку от коронавируса. Однако для реализации этой инициативы есть преграда – возникает вопрос о защите прав граждан, кому вакцинация противопоказана.

Омбудсмен назвала антиковидыне паспорта своевременным и необходимым условием в противодействии пандемии. «На сегодняшний день вакцинация – единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», – сказала Москалькова, чьи слова приводит РИА «Новости».

В то же время, подчеркнула она, остается нерешенным вопрос защиты прав тех граждан, которым вакцинация запрещена по состоянию здоровью, из-за аллергии или беременности. По словам Москальковой, аппарат уполномоченного «внимательно следит за ситуацией» и будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав в случае введения антиковидных паспортов.

Москалькова также сообщила, что правительство России прорабатывает возможность выдачи вакцинированным россиянам ковид-паспортов для поездок за рубеж. По ее словам, прививка от Covid-19 «позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека». В качестве примера омбудсмен сообщила об изучении кабмином вопроса о выдаче вакцинированным гражданам «специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают увязку возможности выезда за рубеж с ковид-паспортами. Пресс-атташе Кремля пояснил, что «идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться», однако единой точки зрения на этот счет пока нет.

Песков при этом сообщил, что вопрос введения ковидных сертификатов или паспортов пока только обсуждается: «Какой-то официальной позиции сейчас нет, но тема циркулирует, ее прорабатывают». «Коронавирус создал определенно новую реальность, в которой мы все с вами живем и в которой мы будем жить еще неопределенное время. И поэтому прорабатывают разные варианты для того, чтобы как-то облегчить нашу жизнь в этих условиях», – отметил представитель Кремля.

Как сообщал «Новый День», 18 января власти Башкирии первыми в РФ заявили о введении ковид-паспортов. Документ смогут получить те, кто имеет антитела – переболели Covid-19 или вакцинировались. По такому паспорту можно будет получить скидки в магазинах, фитнес-центрах, бассейнах и других учреждениях, прибрести с дисконтом билеты в театры и др. Начать выдачу цифровых документов планируется с 5 февраля.

В Госдуме поддержали идею создания ковид-паспортов, но, как заявил глава комитета по охране здоровья, депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Морозов, необходим «строгий контроль доступа к персональным данным и медицинской информации».

Примечательно, что против антиковидных паспортов неоднократно выступал Совет Федерации. Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала подобные предложения «чем-то из области антиутопии» и заявила о недопустимости «устраивать такого рода дискриминацию граждан».

Согласно опросу SuperJob, инициативу по введению ковид-паспортов в России поддержали только 12% респондентов, 59% выступили против.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.01.21

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