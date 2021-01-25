В России хотят штрафовать за незаконную благотворительность

Госдума собирается принять новую статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований». Таким образом парламентарии надеются защитить россиян от мошенников, собирающих деньги якобы на благотворительность.

Новая норма может быть принята уже в марте 2021 года. Документом закрепляется, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан в уставе организации, пишут «Известия».

Примечательно, что нововведение было принято еще в апреле прошлого года, однако ответственность за нарушение до сих пор не установлена. В результате мошенники прикрываются благотворительными организациями, чтобы собирать деньги с граждан и присваивать пожертвованные средства. Наказать за это их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено.

Законопроектом предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего это преступление, ввести штрафы от 5 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией орудия мошенничества. Известно, что инициативу поддержали в правительстве.

В Госдуме мнения разделились. Во фракции «Справедливая Россия» считают, что норму принять нужно, она устранит пробел в законодательстве. В КПРФ и ЛДПР считают, что у инициативы есть плюсы и минусы, так как, с одной стороны, она защитит от мошенников, а с другой – помешает собирать помощь простым гражданам, которые оказались в сложной ситуации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.01.21

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