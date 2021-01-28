Рядом Габон и Мали: Россия в индексе восприятия коррупции оказалась среди стран Африки

Россия поднялась на восемь строчек в индексе восприятия коррупции 2020 года, опубликованном «Трансперенси Интернешнл – Россия» (организация внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). РФ набрала 30 баллов из 100 и заняла 129 место, поделив его с Азербайджаном и тремя африканскими странами – Мали, Габоном, Малави. По итогам прошлого года Россию с 28 баллами поместили на 137-е место.

В рейтинг за 2020 год включены 180 стран, которые оценивались на основании 13 экспертных оценок и опросов. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 означает самый высокий уровень восприятия коррупции в государственном секторе, а 100 – минимальный. Значение индекса в 30 баллов говорит об очень высоком уровне восприятия коррупции.

Как отмечают составители индекса, Россия на протяжении многих лет находится в нижней трети стран, что, по их мнению, «отражает отсутствие системного противодействия коррупции». «Трансперенси Интернешнл» (признана иноагентом) полагает, что в РФ системная борьба с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами. При этом эксперты организации отмечают, что «Россия не отстает от общемировых тенденций». По их мнению, «на ситуацию в стране сильно повлияла пандемия Covid-19, а правительство не прилагает достаточных усилий для эффективного противодействия коррупции».

Для улучшения ситуации России необходимо обеспечить независимость правосудия, независимость принятия законов от лоббистских групп, равный доступ кандидатов к выборам, считают в «Трансперенси Интернешнл» (признана иноагентом). Кроме того, не менее важно усилить международную кооперацию в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег, предотвращать кампании по дезинформации, защищать заявителей о коррупционных преступлениях и журналистов, отметили в организации.

Лидером рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 88 баллов. Далее идут Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария – 85 баллов. В топ-10 также вошли Норвегия, Нидерланды, Германия и Люксембург. США с результатом 67 баллов занимают самую низкую позицию в рейтинге с 2012 года (26 место).

Что касается бывших стран СССР, самые высокие места в исследовании заняли прибалтийские государства – Эстония (17), Литва (35) Латвия (42). Грузия опустилась с 44-го на 45 место, Белоруссия поднялась с 66-го на 63 место, Армения – с 77-го на 60 место, Казахстан – со 113-го на 94-е, а Украина – со 126-го на 117-е.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.01.21

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