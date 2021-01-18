Мишустин предложил ослабить ответственность за коррупционные нарушения

Чиновники и судьи в России получат возможность не нести ответственность за коррупционные нарушения. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ в декабре прошлого года, сегодня рассмотрит Совет Государственной думы. Планируется, что в повестку дня заседания нижней палаты парламента документ попадет в марте.

Как пояснил «Коммерсанту» депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, «речь может идти о провокациях, когда человек принимает решение в рамках своей компетенции и совершенно не подозревает, что тут может быть заложен конфликт интересов». В частности, по словам парламентария, это касается случаев, когда руководитель ведомства принимает на работу сотрудника, не зная, что тот состоит в родстве с курирующим заместителем.

При этом юристы считают предложение правительства избыточным и предупреждают о возможных злоупотреблениях. «Дисциплинарные комиссии различных госструктур и ранее были обязаны учитывать все причины и факторы при решении вопроса о наказании. Никаких послаблений этим законопроектом для чиновников и госслужащих не вводится», – отметил управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По его мнению, риск использования нового закона для ухода от ответственности остается.

Юрист «Трансперенси Интернешнл» Григорий Машанов назвал «нормальной и разумной» идею освобождать от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений в подобных ситуациях. Он подчеркнул, что постоянного внешнего контроля за реальностью подобных обстоятельств нет, а есть лишь ситуативный прокурорский контроль. Чиновники могут злоупотреблять новой нормой, однако прокуратура может пресечь подобные попытки, начав тщательно проверять каждый кейс.

«Я не уверен, что это удачная норма, так как она достаточно малопонятна, – цитирует издание адвоката Андрея Гривцова. – Наверное, действительно несообщение о каком-либо конфликте интересов при чрезвычайных обстоятельствах может быть оправданно. Но это далеко не все действия, подпадающие под антикоррупционные запреты».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что физическое лицо может быть освобождено от ответственности за коррупционные нарушения, если «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств». В число таких обстоятельств входят «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых при данных условиях нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть, которые исключают возможность соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей». Речь идет, в частности, о стихийных бедствиях – в том числе землетрясениях, наводнениях, ураганах, а также пожарах, массовых заболеваний (эпидемий), забастовках, военных действиях, терактах, а также ограничительных мерах, принимаемых госорганами РФ или иностранных государств. При этом, говорится в документе, независящими обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления.

Правительство предлагает внести поправки в целый ряд федеральных законов – в частности, «О статусе судей в Российской Федерации», «О Судебном департаменте при Верховном Суде РФ», «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ», «О прокуратуре», «О службе в таможенных органах», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О Центральном банке» и других.

Кроме того, в ФЗ «О безопасности» вносятся изменения, освобождающие от ответственности заместителя председателя и секретаря Совета Безопасности РФ в случае, если коррупционные нарушения были признаны «следствием независящих от него обстоятельств».

Согласно закону, принимать решения о том, являются ли обстоятельства независящими от конкретного депутата, судьи или чиновника, и могут ли они служить основанием для освобождения его от ответственности, будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, или иные коллегиальные органы, осуществляющие эти функции. Уведомление о наступлении таких обстоятельств пострадавший должен подать в течение трех дней с того момента, как ему стало о них известно.

Правительство пояснило, что законопроект был подготовлен во исполнение подпункта «в» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Он был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Проект закона был внесен в Государственную думу 18 декабря, документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Москва, Татьяна Дорофеева

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