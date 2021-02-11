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Четверг, 11 февраля 2021, 12:40 мск

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Ретейлеры в России столкнулись с проблемой закупки бананов

У российских ретейлеров возникли проблемы при закупке бананов. Причиной тому стал неурожай в Эквадоре. Кроме того, ситуацию усугубляют высокий спрос и задержки с поставками. Совокупность этих причин привела к нехватке бананов и увеличению оптовых цен почти на 40%, пишет «Коммерсантъ». По оценкам участников рынка, ситуация может нормализоваться только к апрелю.

По оценкам участников рынка, импортёры не могут обеспечить необходимые объёмы поставок. Издание пишет, что оптовые цены на бананы за год увеличились с 60 до 82 рублей. Согласно статистике в базе Федеральной таможенной службы, в IV квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию уменьшился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. тонн год к году.

Москва, Иван Гридин

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