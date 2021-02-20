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Суббота, 20 февраля 2021, 16:40 мск

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В Норвегии перестанут наказывать за употребление наркотиков

Фото: Pixabay

Власти Норвегии хотят декриминализировать наркотики для личного пользования. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инициатором отказа от уголовной ответственности за употребление наркотиков стало Министерство здравоохранения Норвегии. Отмечается, что чиновники опирались на рекомендации ООН и Всемирной организации здравоохранения.

Минздрав предлагает перестать наказывать за употребление наркотиков, а также их приобретение и хранение в небольших количествах для личного пользования. Впрочем, эти деяния останутся незаконным, но не повлекут наказания.

«Давно пора заменить наказание помощью», – прокомментировал глава норвежского Минздрава Бент Хойе. Он назвал реформу наркополитики в стране «историческим сдвигом».

В начале декабря прошлого года Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках.

Осло, Зоя Осколкова

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