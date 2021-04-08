В России ухудшилось отношение к мигрантам

По итогам 2020 года в России выросло число жителей, которые негативно относятся к мигрантам. Об этом сообщил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже – на 7,5% выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», – цитирует Магомедова РИА «Новости».

По его словам, формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования конфликтов с местным коренным населением.

Кроме того, Магомедов привел данные полиции, согласно которым в прошлом году в России пребывали почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранцев. При этом в российских школах обучается только 140 тысяч детей мигрантов.

«Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них – это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить», – заключил замглавы администрации президента.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.04.21

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