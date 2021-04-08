российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 апреля 2021, 12:34 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В России ухудшилось отношение к мигрантам

По итогам 2020 года в России выросло число жителей, которые негативно относятся к мигрантам. Об этом сообщил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже – на 7,5% выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», – цитирует Магомедова РИА «Новости».

По его словам, формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования конфликтов с местным коренным населением.

Кроме того, Магомедов привел данные полиции, согласно которым в прошлом году в России пребывали почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранцев. При этом в российских школах обучается только 140 тысяч детей мигрантов.

«Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них – это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить», – заключил замглавы администрации президента.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.04.21

Паводок уже отрезал 9 населенных пунктов от большой земли. / В Свердловской области в кормах животных обнаружили следы ГМО. / Николай Воронин: реновации в Свердловской области не было, нет и не будет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

На границе США и Мексики содержатся тысячи детей-нелегалов без родителей

«Резиновый дом»: в Москве преступники смогли «легализовать» 167 тысяч иностранцев

Число мигрантов в России уменьшилось в два раза

Многодетная мать за деньги оформила отцами своих детей пятерых мигрантов

«Легализовали» более 10 тысяч мигрантов: в Москве задержаны члены ОПГ, создавшие сеть по изготовлению поддельных документов

В Греции сгорел крупнейший лагерь для беженцев

Семь человек обвинили в гибели 39 нелегальных мигрантов в холодильнике

В грузовике во Франции нашли восемь нелегалов с обморожениями

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция,