В России продлили запрет на выдворение иностранцев

Россия не будет выдворять иностранных граждан, если они не совершили правонарушений. Мораторий продлил до 30 сентября свои указом президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подписал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщает пресс-служба Кремля.

«Установить, что до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ,... не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы РФ, об административном выдворении за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ», – говорится в документе.

Исключение составят иностранные граждане, которые освободились из мест лишения свободы, нарушили законы о государственной границе, или создали угрозу национальной безопасности.

Иностранцы, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания, могут обратиться до 30 сентября в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.21

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