В России ввели уголовную ответственность за агрессивное вождение

Госдума на пленарном заседании в среду одобрила во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности для лихачей на дорогах. За агрессивное вождение на дорогах может грозить до трех лет колонии.

Уголовное наказание вводится для лиц, которых ранее привлекали к административной ответственности и лишали водительских прав за превышение допустимой скорости движения от 60 до 80 км/ч либо на более 80 км/ч либо за выезд на встречку или на трамвайные пути встречного направления, кроме объезда препятствия.

Согласно законопроекту, нарушителям может грозить лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, а также штраф в размере 200-300 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от одного до двух лет либо обязательные работы на срок до 480 часов. Наказанием для лихачей, которые уже имеют за это судимость, станет лишение свободы на срок до трех лет либо штраф от 300 до 600 тыс. рублей.

Поправки были предложены представителями всех думских фракций – за исключением КПРФ. Как отметили авторы законопроекта, статистика говорит о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД. Почти 10% водителей выезжают на полосу встречного движения снова.

Москва, Наталья Петрова

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