Порядка 230 школ в России закрыты на карантин

В России 230 школ ввели карантинные меры из-за быстрого распространения Covid-19 и ОРВИ среди учеников. Ряд регионов перевел на дистанционное обучение всех школьников и студентов.

По данным Минпросвещения, 230 школ, т.е. 0,58%, закрыты на карантин из-за коронавируса. На 28 января ограничения сохранялись в учебных заведениях 41 региона, и только в трех субъектах школы сняли карантин. Число отправленных на карантин учеников удвоилось менее, чем за неделю: 24 января их было 4,59% от общего числа школьников, а 28 января – 8,69%.

Так, с 31 января власти Бурятии, Тувы и Тюменской области перевели школьников и студентов на дистант. Заниматься очно разрешили только тувинским и бурятским старшеклассникам. В регионах временно закрыты все кружки и секции.

Ранее Минпросвещения России заверило, что не планирует объявлять всероссийскую «удаленку» для учителей и преподавателей. Решение о введении дистанционной формы обучения оставили на откуп региональным властям.

Москва, Наталья Рязанова

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