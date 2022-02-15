Стоимость оформления завещания в России рекордно выросла

Услуги нотариусов по удостоверению завещаний резко выросли в цене. По данным Росстата, оформление документа подорожало в январе на 18,1%. Это рекордный рост за всю историю наблюдений с 2009 года.

Стоимость удостоверения завещания увеличилась неравномерно по регионам, передает РБК. Например, в Якутии и Томской области она поднялась почти на 80%, а в 23 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье цены не менялись. В мониторинг для расчета инфляции Росстат включает и другую нотариальную услугу – оформление доверенности. Ее стоимость в январе выросла на 5,2%.

Тарифы на услуги нотариусов в России регулируются государством. В Федеральной нотариальной палате (ФНП) сообщили, что общее увеличение размеров оплаты за все услуги правового и технического характера (УПТХ) по стране составляет около 1%. В 28 регионах цены на нотариальные услуги даже снизились. Номенклатура ФНП включает 87 услуг, на которые установлены предельные цены. В России, по данным ФНП, насчитывается около 8000 нотариусов.

В среднем по стране в январе 2022 года стоимость удостоверения завещания равнялась 2367 рублей, следует из данных Росстата. В 2021 году эта услуга стоила около 1950 рублей. В зависимости от региона стоимость оформления документа может отличаться в разы – например, в Калмыкии за УПТХ при оформлении завещания берут 1400 рублей, а на Чукотке – 6300 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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