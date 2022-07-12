Дефицит товаров и рост цен тревожат россиян сильнее ядерного удара

Жители России больше волнуются о том, что в стране вновь возникнет нехватка товаров повседневного спроса, чем о том, что конфликт на Украине перерастет в полноценное противостояние с угрозой ядерного удара. По словам экспертов, люди уже привыкли жить в условиях спецоперации, но не хотят менять свои вкусы и привычки.

Специалисты агентства КРОС определили, что волновало россиян больше всего первые три месяца спецоперации (24 февраля – 31 мая), и составили «Национальный индекс тревожностей», пишет «Коммерсант». Аналитики ранжировали фобии жителей РФ на основе анализа сообщений в СМИ и социальных сетях. Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» – насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей. Если какая-то проблема активно тиражируется СМИ, но не находит отклика в соцсетях, то этот страх авторы исследования относят к «псевдофобиям». Так, например, коронавирус уже потерял былую актуальность, а в угрозу оспы обезьян пользователи не верят.

Наибольшую тревожность спровоцировали рост цен и дефицит товаров (суммарный индекс тревожности – 1873,16). На втором месте – бурная общественная реакция на события после начала спецоперации, в том числе отъезд звезд шоу-бизнеса и западные санкции (1678,16). Сам конфликт на Украине оказался только на третьей строчке главных тревог россиян (1654,43).

При этом по индексу «приживаемости» спецоперация оказалась безусловным лидером: боевые действия на Донбассе обсуждаются в социальных сетях в 5,5 раза чаще, чем в СМИ. Пользователи пристально следят за ситуацией и обсуждают возможное обострение – вплоть до угрозы применения ядерного оружия. «Тревожность подогревается регулярным продлением ограничений на полеты в южные аэропорты страны, что дает людям основания предполагать, что спецоперация еще далека от завершения», – говорится в исследовании.

На втором месте по уровню «приживаемости» стала тревога за ограничения в Сети. Блокировка Facebook* и Instagram* обсуждалась в соцсетях в 3,6 раза чаще, чем в СМИ. Тот же показатель и у страха, связанного с бурной общественной реакцией.

Кроме того, у россиян возникали волнения по поводу ухода с российского рынка иностранных компаний, диверсий на территории РФ, реакции западных СМИ на действия российской армии, потенциальной мобилизации, эскалации конфликта с Западом и, наконец, финансовой нестабильности, в которую входят изменения курса рубля и уход платежных систем Visa и Mastercard.

Люди привыкают жить в условиях спецоперации, но тревожность, пока остается стабильно высокой, говорит директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев. «В основном она касается меняющейся структуры потребления, например, усиления ограничений в медиа и интернете. Все привыкли свободно общаться в разных соцсетях, а теперь для этого стало меньше возможностей, – пояснил эксперт. – Также это уход иностранных брендов – перспективы их замещения для людей непонятны, а менять сложившиеся вкусы и привычки многим не хочется».

Москва, Зоя Осколкова

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