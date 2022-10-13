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Четверг, 13 октября 2022, 10:31 мск

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Представителей России не допустили к сельскохозяйственной выставке в Париже

Организаторы сельскохозяйственной выставки в Париже не допустили к участию представителей России. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Россиянам даже не позволили пройти онлайн-регистрацию для участия в мероприятии, передает РИА «Новости».

«На наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут», – добавил посол.

Это не первый раз, когда Россию не допускают к участию в мероприятиях, никак не связанных с политикой. Так «Роскосмосу» не отправили приглашений для посещения Международного астронавтического конгресса в сентябре. Тогда французский МИД заявил, что не получал соответствующей заявки от российской делегации.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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