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Вторник, 4 апреля 2023, 12:15 мск

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Британские власти сняли два обвинения с российского миллиардера

Британские следователи сняли два обвинения из трех в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум из трех обвинений против находящегося под санкциями российского бизнесмена.

Уточняется, что речь идет о расследованиях возможного сговора с целью обмана Министерства внутренних дел и лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в отмывании денег продолжается.

Ранее проживающий в Лондоне основатель Альфа-банка Михаил Фридман, попавший под санкции Евросоюза и Британии, заявил, что его банковские карты заблокированы, а счета заморожены, из-за чего он не может оплатить даже услуги уборщицы. Бизнесмен обратился к адвокатам в надежде, что они помогут ему снять ограничения. Кроме того, под санкции попал и сын Фридмана Александр Ожельский.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Общество, Россия, Олигархи, Санкции против России,