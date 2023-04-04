Британские власти сняли два обвинения с российского миллиардера

Британские следователи сняли два обвинения из трех в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум из трех обвинений против находящегося под санкциями российского бизнесмена.

Уточняется, что речь идет о расследованиях возможного сговора с целью обмана Министерства внутренних дел и лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в отмывании денег продолжается.

Ранее проживающий в Лондоне основатель Альфа-банка Михаил Фридман, попавший под санкции Евросоюза и Британии, заявил, что его банковские карты заблокированы, а счета заморожены, из-за чего он не может оплатить даже услуги уборщицы. Бизнесмен обратился к адвокатам в надежде, что они помогут ему снять ограничения. Кроме того, под санкции попал и сын Фридмана Александр Ожельский.

Лондон, Зоя Осколкова

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