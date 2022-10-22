Сын российского миллиардера объявил себя украинцем и попросил снять с себя санкции

Сын сооснователя «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана Александр Ожельский заявил, что считает себя украинцем, не поддерживает спецоперацию и не понимает, почему попал под санкции.

22-летний Ожельский третий из пятерых детей бизнесмена. По версии журнала Forbes, по состоянию на май 2022 года он занимал 20 строчку в рейтинге самых богатых наследников российских предпринимателей. По подсчетам издания, на каждого из детей Фридмана приходилось по 2,6 млрд долларов.

Ожельский попал под санкции 21 октября. Сам Фридман давно находится под ограничениями, а его активы арестованы. В видеообращении, опубликованном на Youtube, Ожельский сказал, что его удивил отказ Киева учесть его мнение относительно российской спецоперации. По его словам, он изначально не поддерживал СВО и покинул Россию 24 февраля, оставив бизнес и друзей, так как «ценит свою свободу больше».

«Не могу поверить, что единственная причина этих санкций – это моя связь с другим человеком. <…> Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда», – заявил Ожельский.

Михаил Фридман уроженец Украины, но имеет гражданство РФ и Израиля. Как ранее писали украинские СМИ, бизнесмен объявил, что готов безвозмездно передать акции «Альфа-банка Украина» киевским властям.

Дубай, Зоя Осколкова

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