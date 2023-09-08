Ускорение роста цен за последний месяц заметили более половины россиян

Более половины (56%) россиян ощутили более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты, товары и услуги за последний месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Еще 24% респондентов полагают, что цены повышались прежними темпами. 4% опрошенных заявили, что цены росли медленнее, а 6% отметили, что они не изменились. При этом снижения цен за последние четыре недели не заметил никто.

Опрос также показал, что 34% россиян ожидают ускорения роста цен в ближайший месяц, а 43% думают, что продукты и товары будут дорожать так же, как раньше. 5% считают, что рост цен замедлится, еще 7% не ждут изменения цен. Лишь 1% опрошенных надеется на снижение цен в предстоящие четыре недели.

Согласно результатам исследования, повышение цен на мясо и птицу за последний месяц заметили 46% россиян. Еще 27% респондентов указали на заметное подорожание рыбы и морепродуктов, 26% – на сахар, 25% – на молоко и молочную продукцию. Каждый пятый (21%) заявил о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Подорожание фруктов, овощей и яиц ощутили по 17% участников опроса соответственно. О росте цен на растительное масло говорят 15% россиян. Еще 14% респондентов указали на подорожание круп и макаронных изделий. 8% россиян отметил рост цен на спиртные напитки.

Что касается непродовольственных товаров, то о повышении цен на бензин за последний месяц заявили 37% россиян, на лекарства и медикаменты – 29% респондентов, на одежду, обувь и строительные материалы – по 21% участников опроса соответственно. Каждый седьмой (14%) ощутил рост цен на электронику и бытовую технику.

Социологи также отметили, что о росте цен на услуги ЖКХ за последние четыре недели говорят 22% опрошенных, на медицинские услуги – 16%, на бытовые услуги – каждый десятый (10%), на услуги пассажирского транспорта – 9%.

Опрос проводился 1-3 сентября в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ среди 1500 респондентов.

Москва, Наталья Петрова

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