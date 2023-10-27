Беспилотники стали самым главным страхом россиян наряду с ценами на бензин и курсом рубля

Причины для страха россиян в третьем квартале 2023 года несколько изменились. Граждане теперь боятся не только того, что связано непосредственно с собственной безопасностью, но и переживают об экономике и даже культуре. При этом уровень тревожности снизился. Об этом сообщается в докладе «Национальный индекс тревожностей. КРОС».

Самым главным страхом россиян стали дроны. «Само слово «беспилотники» стало для граждан синонимом угрозы и опасности, – говорится в докладе. – Наиболее заметными событиями стали атаки 17 июля (поврежден Крымский мост), 24 июля (повреждены нежилые здания в Москве), 30 июля и 1 августа (пострадало здание Москвы-Сити), 30 августа (атака на семь регионов)».

Кроме того, жителей России тревожат курс рубля и цены на бензин. Так болезненным для россиян стало падение национальной валюты ниже психологической отметки в 100 рублей за доллар и евро. Что касается бензина, то тревогу вызвала не только его растущая стоимость, но и нехватка топлива в некоторых регионах.

Примечательно, что эти уже традиционные для россиян страхи по Индексу приживаемости (чем он выше, тем в большей степени тревожность характерна для соцсетей по сравнению со СМИ) проигрывают новым опасениям, таким как утрата позиций в космосе и отсутствие в прокате голливудского кино. Это говорит о том, что страхи по поводу экономической ситуации пока не стали фактором для сильной озабоченности пользователей соцсетей, которые обычно наиболее чутко реагируют на новые тревожные темы.

В десятку главных причин для тревоги также вошли сложности с поездками в Европу, ситуация в гражданской авиации, электросамокатчики, слухи о мобилизации и подорожание такси.

«Мы видим, что летний период стал «разгрузочным» для общества – суммарные показатели тревожностей в топе почти в два раза ниже, чем во втором квартале, – прокомментировал директор по аналитике КРОС и автор исследования Андрей Лебедев. – Косвенным свидетельством этого стала и высокая приживаемость тревог в связи с неудачей миссии «Луны-25» и невозможностью легально посмотреть «Барби» и «Оппенгеймера», которые опередили по этому показателю и слухи о мобилизации, и рост цен на бензин».

Москва, Зоя Осколкова

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