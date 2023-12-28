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Четверг, 28 декабря 2023, 09:40 мск

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ЦБ опубликовал список самых распространенных фраз телефонных мошенников

Центробанк России опубликовал список фраз, которые произносят телефонные мошенники. Россиянам рекомендуют сразу вешать трубку, как только они услышат эти слова.

«Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали – сразу кладите трубку», – говорится в сообщении в телеграм-канале регулятора.

Часто используемые мошенниками фразы:

«оформлена заявка на кредит» – аферисты пытаются убедить жертву в том, что кто-то хочет оформить на нее кредит. Если клиент банка не оставлял заявку, то продолжать такой телефонный разговор не стоит;

«сотрудник Центробанка» – в Банке России подчеркнули, что их сотрудники не звонят и не оставляют сообщений гражданам для совершения банковских операций;

«специальный или безопасный счет» – таких счетов не существует, таким образом мошенники хотят добиться того, чтобы гражданин добровольно отправил свои деньги на их счет;

«идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию» – сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальных действий по телефону и не просят участвовать в задержании мошенников, отметили в ЦБ;

«ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция» – если банк действительно обнаружит подозрительные действия по счету, он сам приостановит операции без участия клиента, либо сотрудники свяжутся с пользователем через онлайн-банк, либо позвонят с официального номера банка, они никогда не просят совершить операции по карте;

«истекает срок действия сим-карты» – у сим-карты нет срока годности;

«продиктуйте код из СМС-сообщения» – ни в коме случае нельзя сообщать такой код третьим лицам, так как он является аналогом подписи клиента;

«вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка» – представившийся таким образом мошенник будет спрашивать данные карты и код из СМС, а также не сможет назвать остаток по счету.

«Если с вами заговорили о деньгах и счетах, положите трубку и позвоните по официальному телефону организации или на горячую линию. Номер нужно набрать вручную», – советуют в ЦБ РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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