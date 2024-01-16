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Вторник, 16 января 2024, 16:03 мск

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В 2023 году в России выявили 76 поддельных сайтов Центробанка

В 2023 году появилось 76 поддельных сайтов Банка России. Об этом сообщается в телеграм-канале «Финансовая культура».

«Преступники имитируют официальные страницы ЦБ РФ, чтобы под разными предлогами выманивать деньги у людей и компаний. Например, предлагают получить компенсации и убеждают перевести сбережения на безопасный счет. Или призывают зайти на сайт, чтобы изучить новое распоряжение Центробанка, а на самом деле загружают на телефон или компьютер человека вирус-шпион», – говорится в сообщении.

В ЦБ напомнили, что единственный официальный сайт Банка России – cbr.ru.

Кроме того, пользователям посоветовали регулярно обновлять антивирусную защиту, внимательно проверять адрес сайта, а также не переходить по ссылкам из писем и сообщений в мессенджерах от незнакомцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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