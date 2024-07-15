Отмена ЕГЭ приведет к коррупции в школах, считает Рособрнадзор

Отмена ЕГЭ грозит ростом коррупции в школах и сложностями с контролем за качеством образования школьников, предупредил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он считает отмену ЕГЭ невозможной, пока не предложены варианты замены с аналогичными условиями для абитуриентов.

Чиновник напомнил, что сами депутаты считают популизмом предложение об отмене ЕГЭ. Обсуждать подобную инициативу логично, если она предложит альтернативу с теми же условиями для школьников. Возвращение к прежнему порядку сдачи экзаменов ухудшит положение абитуриентов.

«Такие реформы вернут систему образования к тем проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений. Значительно ухудшатся возможности талантливой молодежи из глубинки учиться в лучших вузах страны на бюджетной основе», – сказал Музаев в интервью «Интерфаксу».

По его мнению, федеральный центр не сможет контролировать качество образования, поскольку все процедуры будут происходить «на местах». Если вернуть разработку требований к экзаменам в регионы или на откуп школам и вузам, единое образовательное пространство в России разрушится.

В начале июня депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Рассмотрение инициативы запланировано на октябрь. В Рособрнадзоре предупредили, что школьники не согласятся на возвращение к системе экзаменов в «старом формате».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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