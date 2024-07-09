В Рособрнадзоре считают, что школьники не согласятся на отмену ЕГЭ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев заявил, что школьники никогда не согласятся на замену ЕГЭ экзаменами в «старом формате», так как не знают, что это такое, – сообщает ТАСС.

В интервью проекту «ТАСС Дети» Музаев сказал: «Наша аудитория – молодые ребята, они не знают, что такое старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом. Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать, как минимум, шесть экзаменов в школе. Да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен. И еще надо было сдавать, как минимум, три экзамена в университет или институт, в который ты хочешь поступить».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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