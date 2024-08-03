В России число преступлений террористического характера достигло рекорда

В России зафиксировали рекордный уровень преступлений террористического характера с 2006 года. Об этом свидетельствует статистика МВД РФ.

«В январе-июне 2024 года зарегистрировано 1 651 преступление террористического характера, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правоохранителей.

За последние 18 лет этот показатель не поднимался выше 1,4 тысячи преступлений. Наибольше число было зарегистрировано в 2022 и 2016 годах, когда с января по июнь было совершено 1 332 и 1 313 преступлений террористического характера соответственно.

Кроме того, рекордным за последние шесть лет стало количество преступлений экстремистской направленности. С января по июнь текущего года их зарегистрировано 819. С 2018 года этот показатель не доходил и до 800 преступлений.

К преступлениям террористического характера относят факты подготовки терактов, публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, а также захват заложников. К экстремистской деятельности относятся правонарушения, совершаемые мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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