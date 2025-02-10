«Это будет справедливо»: в Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

В Госдуму сегодня будет внесен законопроект о перерасчете с августа 2025 года пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем тг-канале.

Парламентарий объяснил, что сейчас «максимальное количество страховых пенсионных баллов для любого работающего гражданина – 10, но для работающего пенсионера это лишь три балла».

Предложенный депутатами законопроект сравняет эти показатели. «Вносим законопроект, согласно которому максимальная сумма баллов для работающих пенсионеров повышается до 10», – отметил Нилов.

По мнению авторов инициативы, принятие проекта закона «позволит восстановить социальную справедливость» в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их благосостояния, говорится в пояснительное записке к проекту закона.

Согласно действующим с 1 января 2015 года правилам перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа увеличивает размер страховой пенсии максимум на 3 балла за год. В то же время при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов.

При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами.

«С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2024 года увеличился максимум на 399 рублей 15 копеек», – указывают авторы законопроекта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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