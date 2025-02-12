В России предложили вернуть изображение флага на купюрах

Центробанку РФ предложили вернуть на купюры изображение российского флага. С инициативой выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития.

«С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства», – говорится в письме директора института Андрея Шурикова, направленном на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Нанесение изображений государственных флагов на денежные знаки является нормальной международной практикой. Флаг можно встретить на банкнотах многих стран.

«При этом на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска также было нанесено изображение флага Российской Федерации, служившего примером национальной идентичности», – уточнил глава института.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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