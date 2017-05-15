Стал известен расширенный состав сборной РФ на Кубке конфедераций / Кокорин и Мамаев в команду не попали

Публикации за 15.05.17

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный список футболистов, которые начнут подготовку к Кубку конфедераций – 2017. В состав вошли 30 игроков «Спартака», а также футболисты ЦСКА, «Зенита», «Ростова», «Локомотива» и «Краснодара». Скандально известные Александр Кокорин и Павел Мамаев в соревнованиях участвовать не будут.

Согласно сообщению на официальном сайте РФС расширенный состав сборной России выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Примечательно, что оскандалившиеся после провала сборной на Евро-2016 Кокорин и Мамаев в список не попали. Напомним, футболисты закатили вечеринку в Монте-Карло, где распивали шампанское стоимость 50 тысяч евро за бутылку, что вызвало широкий общественный резонанс. Тогда министр спорта Виталий Мутко заявил, что теперь Кокорину и Мамаеву, чтобы вновь играть за сборную, нужно вернуть доверие болельщиков.

Окончательный список футболистов, которые отправятся на Кубок конфедераций станет известен после завершения чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). По словам Мутко, приблизительный состав, в который войдут 26 игроков, будет назван 22 мая. Однако окончательная заявка на матчи турнира будет обнародована не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Российские футболисты сыграют в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии. В группе В будут соревноваться сборные Австралии, Германии, Камеруна и Чили.

Москва, Зоя Осколкова

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