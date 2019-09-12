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Четверг, 12 сентября 2019, 15:37 мск

Новости Спорт

Биатлонисты Бьорндален и Домрачева будут тренировать китайских спортсменов

Многократные олимпийские чемпионы по биатлону Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален стали тренерами сборной Китая. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

Спортсмены подписали контракты и будут тренировать сборную КНР к зимним играм 2022 года в Пекине, передает ТАСС. Отмечается, что Бьорндален станет главным наставником китайских биатлонистов, а Домрачева будет готовить женскую команду.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален и четырехкратная победительница Игр Дарья Домрачева поженились в июле 2016 года. Осенью того же года у пары родилась дочь.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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