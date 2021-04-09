В Испании голый болельщик выбежал на поле во время футбольного матча

Во время матча Лиги Европы в Испании на поле выбежал обнаженный мужчина. Об этом сообщает портал Talksport.

Матч между футбольными клубами «Гранада» и «Манчестер Юнайтед» проходил на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. При этом из-за коронавирусных ограничений зрителей на арену не пустили.

Фото: Reuters

На шестой минуте игры абсолютно голый болельщик, неизвестно как проникший на стадион, выскочил на поле и начал кататься по газону. Правоохранители быстро увели безумного фаната.

Игра продолжилась. «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 2:0.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 09.04.21

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