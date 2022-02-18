WADA обвинило РУСАДА в поздней обработке допинг-пробы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возложило вину за позднюю обработку пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). В России не поставили отметку приоритетности на тест, поэтому лаборатория в Стокгольме провела анализ с задержкой.

«Явная ответственность лежит на РУСАДА, которое не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией для обеспечения своевременного анализа проб. РУСАДА не отметило высокий приоритет образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди сотрудников», – говорится в сообщении WADA.

Агентство сочло опасным прецедентом решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой и сравнило его с переписыванием Всемирного антидопингового кодекса. В WADA обеспокоены, что решение арбитража подорвет честность будущих соревнований.

«Фактически, вынося это решение, группа CAS переписала Кодекс, указав, что обязательное временное отстранение для «защищаемых лиц» теперь должно рассматриваться как факультативное. Это создает опасный прецедент», – заявили в агентстве.

Напомним, допинг-пробы Валиевой была взята в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, но результат из лаборатории в Стокгольме пришел только 8 февраля. РУСАДА заверило, что пробу передали заранее и указали ее как приоритетную – для быстрой обработки.

В связи с положительным тестом на допинг Валиевой организаторы Олимпиады в Пекине отменили награждение фигуристов после командных соревнований. РУСАДА отменило временное отстранение 15-летней Валиевой от участия в ОИ, и CAS поддержал это решение, предложив заменить отстранение выговором.

Пекин, Наталья Рязанова

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