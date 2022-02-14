Фигуристку Валиеву допустили к Олимпиаде, но награждения пока не будет

Российская фигуристка Камила Валиева, оказавшаяся в центре допингового скандала, продолжит выступление на пенкинской Олимпиаде в личных соревнованиях, но церемония награждения с ее участием пока проводиться не будет. Спортивный арбитраж (CAS) поддержал позицию российской стороны и допустил ее к олимпийскому турниру.

В решении CAS говорится, что отказ спортсменке в участии в личных соревнованиях в этих обстоятельствах нанес бы ей непоправимый ущерб. Спортивный арбитраж также пояснил, что несовершеннолетняя фигуристка является «защищенным лицом», а несвоевременное уведомление о результатах антидопингового теста, который был проведен в декабре, затруднило спортсменке защиту ее прав. CAS не нашел в этом вины Валиевой.

В то же время исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отказаться от проведения церемонии награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию. Напомним, Валиева выступала в составе команды Олимпийского комитета России, которая стала победителем Игр.

Вместе с тем, как говорится в сообщении МОК, если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения.

Решение о возможных санкциях в отношении Валиевой может быть вынесено только после того, как будет установлено, нарушила ли фигуристка Всемирный антидопинговый кодекс. По согласованию со спортсменами и национальными олимпийскими комитетами МОК обещал организовать церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено.

Судя по этим решениям, у CAS и МОК остаются вопросы к допинговой лаборатории в Стокгольме – почему результаты сданного Валиевой 25 декабря теста появились только 8 февраля.

Соревнования фигуристок на Олимпиаде начнутся 15 февраля.

Пекин, Светлана Антонова

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