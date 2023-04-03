Всемирная федерация тхэквондо разрешила выступать российским спортсменам

Российских и белорусских тхэквондистов допустили до международных соревнований. Об этом сообщается на сайте Союза тхэквондо РФ.

«Совет Всемирного тхэквондо рассмотрел и принял решение – разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие на чемпионатах, проводимых под эгидой WT, начиная с чемпионата мира среди мужчин и женщин в Баку 2023», – говорится в сообщении, опубликованном по итогам экстренного заседания.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.

31 марта стало известно, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA), которая организует Уимблдон, допустит российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Отмечается, что выступить спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

Москва, Зоя Осколкова

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