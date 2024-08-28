Двум российским спортсменам отказали в выдаче виз для участия в Паралимпиаде

Франция отказала в выдаче виз двум российским атлетам, которые планировали принять участие в Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и Оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам, гражданам Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ПКР подчеркнули, что данная ситуация является недопустимой для страны, которая проводит такие крупные турниры. Комитет рассматривает невыдачу виз россиянам как «еще один шаг к политизации спорта».

Организация направила требование в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Игр, чтобы добиться от французских властей пересмотра решения об отказе российским паралимпийцам в выдаче виз.

Ранее ПКР направил в организационный комитет Паралимпийских игр в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября, спортивные заявки на 92 спортсменов. Затем у службы безопасности Франции возникли вопросы к четырем российским спортсменам.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube