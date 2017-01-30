Китай намерен освоить Марс, Луну и Юпитер

Публикации за 30.01.17

Китай планирует достичь Марса к 2020 году, чтобы взять там первые пробы и отправить информацию о них на Землю. Следом, ближе к 2030 году, на Красную планету должна отправиться вторая экспедиция КНР для более скрупулезного изучения соседнего небесного тела. Об этом рассказал замдиректора Национального космического управления КНР Ву Янху.

По его словам, в планах Пекина также освоить астероиды и совершить полет к Юпитеру. Кроме того, он заявил о планах по реализации пилотируемых космических программ, запуску лунных зондов, выводу на орбиту системы спутниковой навигации BeiDou и спутниковой обсерватории высокого разрешения Gaofen.

Декларируемы планы весьма амбициозны, пишет «РГ». Так, запуск на Луну 8-тонного аппарата Chang'e 5 (Чанъэ – имя даосской богини Луны – прим. ред.) запланирован уже на ноябрь 2017 года. В планах – достичь спутника Земли, взять там пробы общим весом 2,2 килограмма и вернуться обратно. Если все пройдет удачно, это будет первая доставка образцов на Землю более чем за сорок лет. Последний раз на спутнике Земли побывал и вернулся в 1976 году советский аппарат Луна-24.

Помимо этого на протяжении последних лет Китай обсуждает с Европейским космическим агентством (ЕКА) перспективы строительства на Луне постоянных баз для научных исследований. Эксперты предполагают, что первый пилотируемый полет к спутнику Земли китайцы совершат около 2030 года. Как заявлял ранее глава управления по координации программ ЕКА Фабио Фавата, «Китай очень быстро превращается в одну из ведущих космических держав». Ежегодные затраты на космическую программу КНР оцениваются в 6 млрд долларов, что на 1 млрд больше, чем тратит на те же цели Россия.

Что касается марсианской миссии, то в настоящее время на планете побывал американский марсоход, сейчас на пути туда аппарат, запущенный совместными усилиями России и ЕКА. Кроме того, на орбите Красной планеты находятся спутники, запущенные США, Россией, ЕС и Индией. Последнее для Пекина, соперничающего с Нью-Дели, особенно примечательно.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 30.01.17

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