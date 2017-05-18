Китай провозгласил начало углеводородной революции (ВИДЕО) / На 100 литрах «горючего льда» автомобиль проедет 50 тысяч километров

Публикации за 18.05.17

Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» – гидрат природного газа, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на Министерство земельных и природных ресурсов страны.

«Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», – заявил заместитель главы управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа.

По его словам, в разработке теоретической базы и технологий Китай в данном направлении достиг «беспрецедентных успехов». Благодаря этому страна укрепилась на лидирующих позициях в мире по добыче «горючего льда». Отмечается, что образцы углеводородов были подняты с глубины более 1,2 километра, сама 200-метровая подводная скважина находилась в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга. Всего за восемь дней работы удалось добыть 120 кубометров метров «горючего льда», содержание метана в нем составляет 99,5 процента.

Отмечается, один кубометр гидрата природного газа эквивалентен 160 кубическим метрам природного газа в газообразном состоянии (на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 километров, тогда как на 100 литрах «горючего льда» – 50 тысяч километров).

Как пишет «Лента.ру», над технологиями добычи «горючего льда» трудятся и другие страны, в частности Канада и Япония, однако пока только Китаю удалось извлечь образец гидрата со дна моря. Японская JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) в марте 2013 года заявила о добыче недалеко от полуострова Ацуми метана из «горючего льда». При этом компания не поднимала образцы гидрата со дна моря, природный газ после откачки воды поступал наверх по трубопроводу.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 18.05.17

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