Минтранс выбрал название для обновленных «Комет» / Россия возобновляет производство судов на подводных крыльях

В России возобновилось производство судов на подводных крыльях типа «Комета» и готова поставлять их за рубеж. Такое заявление сделал министр транспорта Максим Соколов.

«Мы ее даже назвали красивым именем «Чайка», потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова (первая женщина – космонавт – прим. ред.). Вы помните, что ее позывной во время полёта в космос был «Чайка». Поэтому эта «Комета» получила название «Чайка». Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести (а такой интерес был озвучен в ходе встречи с сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству – прим. ред.), то контракт, по-моему, ещё открыт», – сказал Соколов.

Комментируя сообщения, что Греция готова закупать «Кометы» на Алексеевском заводе, министр ответил: «Мы будем рады. И хотя судостроение – это компетенция министерства промышленности, я как министр транспорта и как сопредседатель смешанной комиссии готов поддержать любые предложения со стороны Греции».

По данным РИА «Новости», АО «Судоремонтный завод «Вымпел»» сотрудничает с греческой компанией «Аргонавтики плоес» по вопросу строительства и передачи морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М». «В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным греческим заказчиком по вопросу о подписании соглашения о взаимопонимании, в котором отражены основные условия будущего договора на строительство четырех единиц судов скоростных на подводных крыльях СПК «Комета 120М». Стоимость одного судна превышает 6 миллионов евро», сообщает агентство.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.17

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