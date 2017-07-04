Концерн «Калашников» создаст армейские мотоциклы

Концерн «Калашников» приступил к разработке специальных вариантов мотоциклов марки «Иж», сообщает РБК со ссылкой на источник в военно-промышленной отрасли. «Работы ведутся в интересах силовых структур», – уточнила директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова. По ее словам, модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».

Предполагается, что моделей должно быть три. «Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», – сказал собеседник, отметив что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki. Источник также отметил, что мотоциклы будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие – пониже».

По некоторым данным, это будет российско-китайская разработка. Вероятно, двигатель будет китайского производства, остальное – российское. «Проще отдать заказ компаниям Lifan и Stels, чтобы они сделали все в три раза дешевле», – заявил один из экспертов, добавив, что такой мотоцикл обойдется максимум в 150 тыс. рублей.

Мотоциклы есть на вооружении армий, например, США, Германии и Китая, но в небольшом количестве, отметил военный эксперт Василий Кашин «Их звездный час был во Вторую мировую войну. Они были дешевле, чем автомобили, и имели довольно высокую проходимость», – напомнил Кашин. По его мнению, сейчас в армии гораздо выгоднее использовать легкие автомобили типа багги или квадроциклы. «Массово мотоциклы есть в армии Ирана. Но это скорее следствие промышленной слабости этой страны», – заключил эксперт.

Ижевск, Иван Гридин

Ижевск. Другие новости 04.07.17

Стала известна второго по счету пуска с космодрома Восточный. / Сибирские программисты создадут новое ПО для Большого адронного коллайдера. / «Звезда Смерти», гектары павильонов и обманутый народ: как в Астане проходит ЭКСПО-2017 (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»