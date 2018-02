YouTube объявил о политическом ранжировании видео

Руководство социальной сети YouTube решило помечать специальным образом видеоролики, которые были подготовлены государственными СМИ. «Наша цель – обеспечить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понимать источники тех новостных материалов, которые они выбирают смотреть на YouTube», – говорится в официальном заявлении.

Заявлено, что при просмотре роликов, связанных, по мнению руководства социальной сети с властями той или иной страны, на экране пользователя будет отображаться соответствующая пометка, а также ссылка на страницу СМИ в «Википедии».

Ранее сообщалось, что YouTube объявил о введении новых правил и ужесточении процесса монетизации контента, напоминает «Газета.Ru».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.18

В Екатеринбург с концертом приедет автор саундтреков для легендарных Heroes of might and magic. / В Крыму увеличилось покрытие высокоскоростным Интернетом. / Украинская «баллистическая ракета» – макет, изготовленный по украденным советским чертежам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»