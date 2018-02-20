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Вторник, 20 февраля 2018, 14:08 мск

Технологии

В Госдуме хотят решить проблемы России с помощью виртуальной реальности

Фото: Reuters

В Госдуме РФ предложили создать министерство виртуальной реальности. По мнению автора инициативы, с помощью новых технологий Россия сможет решить проблемы развития экономики, здравоохранения и образования.

Идею создания нового министерства озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов, пишет RT. «Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе … Виртуальная реальность – это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень», – пояснил парламентарий.

По словам депутата, главной целью ведомства должна стать поддержка, разработка и изучение отрасли виртуальной и дополненной реальности. Технология может успешно применяться во многих сферах деятельности. Так врачи могли бы проводить удаленный прием больных с помощью VR. Школьникам передовая технология позволит усваивать новый материал путем «полного погружения» в него.

Создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв в этой сфере и обеспечит дополнительный доход, уверен Чернышов. Новая структура поспособствует цифровизации населения, положительно скажется на развитии экономики и улучшит благосостояние граждан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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