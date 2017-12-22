Первая жертва: виртуальная реальность убила москвича

Житель Москвы трагически погиб, пребывая в виртуальной реальности. Его тело с резаной раной головы было обнаружено накануне в квартире на проспекте Маршала Жукова.

По предварительным данным, мужчина 1973 года рождения передвигался по квартире в очках «виртуальной» реальности и упал на стеклянный стол. В результате он получил ранения и скончался на месте от потери крови, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.12.17

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