Жаров останется во главе Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров сохранил свой пост. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. «Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», – сказал министр, находясь с визитом в Ханты-Мансийске, где сегодня, 5 июня, проходит X IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС.

По словам министра, все решения по главе РКН будут опубликованы в официальных источниках. Подробности сообщать он отказался, передает «Интерфакс». Напомним, 24 мая Носков сообщал, что структурные изменения в РКН зависят от того, насколько существующие сотрудники готовы решать новые задачи. «Все зависит от того, насколько существующие сотрудники будут готовы решать, в том числе новые задачи», – сказал Носков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Как писал «Новый День», в конце апреля в ряде СМИ появилась информация о возможной скорой отставке Жарова с поста главы РКН на фоне критики в связи с блокировкой мессенджера Telegram. 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Основанием стал отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

Роскомнадзор преступил к блокировке работы приложения, но безуспешно. От попыток ограничить работу мессенджера пострадало множество сторонних ресурсов и сервисов. О сбоях в работе сообщали пользователи сервисов Google, Amazon, Microsoft, Viber. О проблемах заявили и российские компании, среди которых «Яндекс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Представители «Яндекса» и «ВКонтакте» выступали с резкой критикой Роскомнадзора, заявив, что подобные методы блокировки угрожают жизнеспособности всего Рунета.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.18

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