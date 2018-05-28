российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 мая 2018, 18:49 мск

Новости Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Роскомнадзор пригрозил Apple санкциями

Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в appStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении ведомства.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», – отмечается в письме.

Как сообщалось ранее, решением Таганского суда Москвы от 13 апреля на Роскомнадзор и иных лиц возлагается обязанность прекратить создание технических условий для деятельности на территории России Интернет-ресурсов, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

«Третьяковка» объявила войну пьянству. / России не удается слезть с «нефтяной иглы», признали правительственные эксперты. / Россияне не готовы отказаться от пластика в быту. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Роскомнадзор

Хакеры вынесли «последнее предупреждение» Роскомнадзору на сайте Россотрудничества

От блокировки Telegram пострадали 400 сторонних ресурсов

Роскомнадзор хочет стать выше судов: эксперты раскритиковали приказ ведомства о блокировках

Операторы получают поддельные письма от Роскомнадзора о грозящих проверках

Facebook проверят на соответствие российским законам

Роскомнадзор предлагает запретить биоидентификацию детей

Роскомнадзор ополчился на Facebook: пригрозил блокировкой

«Нет цензуре, нет диктатуре!» В Москве прошел марш за свободный Интернет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Экономика, Роскомнадзор,

Новости партнеров