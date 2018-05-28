Роскомнадзор пригрозил Apple санкциями

Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в appStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении ведомства.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», – отмечается в письме.

Как сообщалось ранее, решением Таганского суда Москвы от 13 апреля на Роскомнадзор и иных лиц возлагается обязанность прекратить создание технических условий для деятельности на территории России Интернет-ресурсов, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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