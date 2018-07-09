WSJ: Легендарные китайские смартфоны шпионят за владельцами

Бюджетные модели произведенных в Китае и Индии смартфонов, предназначенные для продажи в развивающихся странах, зачастую содержат встроенный в прошивку код, который шпионит за владельцами.

The Wall Street Journal пишет, что речь идет о рекламной программе под названием Gmobi. Она негласно собирает данные об интересах и заботах пользователей, чтобы затем демончтрировать ему таргетированную навязчивую рекламу.

Разработчик приложения Gmobi – General Mobile – утверждает, что сбор персональной информации осуществляется только для показа релевантной рекламы. Вместе с тем во многих странах такой подход – вне закона.

Среди производителей, которые были замечены в использовании Gmobi – китайские Singtech, Huawei и Xiaomi. Как напоминает «Российская газета», в 2016 году российская компания «Доктор Веб» заявила, что Gmobi имеет все признаки типичного троянского приложения – он собирает данные, а также умеет загружать дополнительные модули с серверов владельца.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.18

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