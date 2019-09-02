Американцы решили научиться сбивать ракеты лазером

Управление стратегического планирования и экспериментальных работ (SDPE) ВВС США объявило тендер на производство и проведение испытаний образцов боевых лазеров в интересах противовоздушной обороны. Лазерные системы планируется задействовать в эксперименте по перехвату крылатых ракет, пишет Inside Defense. Первые испытания должны состояться в течении года.

Крылатые ракеты остаются одними из наиболее трудных целей для систем ПВО – так как зачастую их удается обнаружить уже на подлете к цели, когда шансов на отражение удара зенитным ракетным комплексом уже не остается. Американские военные полагают, что боевые лазеры позволят значительно укрепить существующие сегодня зенитные системы объектовой защиты.

В SDPE требуют, чтобы комплексы создавались по модульному принципу и с открытой архитектурой, что позволит быстро их переконфигурировать и модернизировать. Кроме того, боевые лазеры должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было монтировать на стационарные и мобильные платформы, пишет N+1.

В ходе экспериментов американские военные попробуют сбить ракеты при помощи уже существующих лазерных установок. Если разработчикам удастся создать годные образцы, военные заявили о готовности приобрести до 100 новых лазерных комплексов. Победитель тендера должен будет поставить эти комплексы в течение 2-4 лет с момента передачи военным первого образца.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.09.19

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