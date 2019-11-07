В США признали беззащитность перед роем российских дронов-камикадзе

Военные аналитики США встревожены новейшими российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и способами их применения. Особенное беспокойство вызывает концепция массового взлета более сотни дронов-камикадзе, пишет Popular Mechanics.

Для таких атак будут применяться дешевые в производстве БПЛА, построенные по принципу «летающего крыла», имеющие систему вертикального взлета и несущие около 2 килограммов взрывчатки.

Мишенями для беспилотного роя станут грузовики и легкобронированные машины. Кроме того, дроны будут эффективны в уничтожении воздушных и надводных целей, а также радиолокационных станций, отмечают эксперты.

«Россияне считают, что этот рой станет эффективным оружием в борьбе с террористами и высокотехнологичными противниками. Исходя из того, что россияне видели и узнали в Сирии – и это самый важный сирийский военный опыт РФ на сегодняшний день – рой дронов может нанести серьезный ущерб», – заявил американский военный аналитик Самуэль Бендетт изданию C4ISRNet.

Американские аналитики признают, что уничтожить рой дронов-камикадзе на сегодняшний день не представляется возможным. Если головной беспилотник будет уничтожен, то его функции возьмет на себя другой БПЛА, и атака будет продолжена, пока не останется последние два аппарата.

Привычные средства защиты, такие как ракеты, пушки и пулеметы, будут малоэффективны против стаи беспилотников, пишет Popular Mechanics. «Система защиты, которая собьет 90 процентов дронов, а это очень хороший показатель, все же пропустит оставшиеся десять процентов», – говорится в статье. Эффективным средством борьбы могли бы стать средства радиоэлектронной борьбы, однако против автономных дронов, не принимающих радиосигнал, они будут бесполезны, отмечает «РГ».

Как писал «Новый День», на днях Соединенные Штаты признали, что не готовы противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае войны с Россией или Китаем. Американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы», заявил подполковник Вооруженных сил США Гэри Лайк. По его словам, во время учений военные не выключают свои мобильные телефоны, которые передают их точное местоположение.

Он также рассказал, что они забывают такие «простые вещи», как создавать резервные каналы связи на случай, если основную связь заглушат. Лайк отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных. «Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы сказал нет», – заявил офицер.

Подполковник отметил, что сценарии, используемые при учениях, далеки от реальной угрозы. По его мнению, тренировки американских военных также осложняют требования Федеральной комиссии по связи, в ходе учений ограничивающей средства РЭБ по времени работы и мощности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.11.19

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