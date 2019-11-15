Новый материал установил рекорд по превращению тепла в электричество

Сотрудники Венского технологического университета создали новый термоэлектрический материал, который с рекордной эффективностью генерирует электрический ток за счет разности температур. Открытие опубликовано в журнале Nature.

Такие материалы способны преобразовывать тепло в электрическую энергию в соответствии с так называемым эффектом Зеебека: если существует разница температур между двумя сторонами такого материала, между ними может возникнуть электрическое напряжение. Количество электрической энергии, которая может генерироваться при данной разности температур, измеряется так называемым значением ZT: чем выше значение ZT материала, тем лучше его термоэлектрические свойства.

Рекордные на сегодняшний день значения ZT находятся в диапазоне от 2,5 до 2,8. Теперь исследователи создали материал, который превосходит предыдущий максимум вдвое – его ZT составляет от 5 до 6, передает «Хайтек».

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 15.11.19

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