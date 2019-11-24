В Сеть утекли персональные данные 1,2 млрд пользователей

Американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил в облачном сервисе Google Cloud базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей, сообщает Wired. По словам хакера, он не смог отследить, кто именно загрузил его в Сеть.

Тройя отметил, что в базе не было паролей, номеров банковских карт или кодов безопасности. Однако там была собрана информация из профилей пользователей в Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github. Кроме того, в базе данных оказались почти 50 млн номеров домашних и сотовых телефонов, записи из истории трудоустройства в LinkedIn, около 622 адресов электронной почты.

Большая часть информации принадлежала американской компании People Data Labs, на что указывают названия файлов. Основатель компании Шон Торн заявил, что там не пользуются сервисом, на котором была найдена база данных. Торн уточнил, что, как только клиент получает от его или другой компании информацию, данные больше не хранятся на их серверах и полностью переходят под ответственность покупателя. Тройя сомневается в том, что сервис взломали, и считает, что было бы проще купить данные у People Data Labs.

О своей находке хакер сообщил в Федеральное бюро расследований. Через несколько часов, по его словам, кто-то отключил сервер, база данных была уже недоступна. В ФБР отказались комментировать ситуацию.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.11.19

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