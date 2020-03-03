США смогут испытать перехватчики для гиперзвуковых ракет лишь через несколько лет

США запланировали полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия. Они должны состояться в середине 2020-х годов. Об этом рассказал заместитель директора программы гиперзвукового оружия Минобороны США Майк Уайт.

Отметим, что США прикладывают громадные усилия, чтобы сократить отставание от России в гиперзвуковых технологиях. В начале февраля президент США Дональд Трамп с гордостью объявил о наличии у Пентагона «огромного числа супербыстрых ракет». По словам Трампа, «они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты». Он добавил, что Штатам нужны «супербыстрые ракеты», так как у Москвы уже есть подобное оружие. Кроме того, Трамп допустил, что Россия могла получить информацию о сверхзвуковых технологиях от предыдущего руководства США.

Очевидно, что он говорил о быстрых ракетах России с оглядкой на слова президента РФ Владимира Путина. В послании к Федеральному собранию 1 марта 2019 года он представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. В частности рассказал о ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и системе «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

В январе 2020 года Пентагон заявил, что до конца текущего года рассчитывает провести минимум четыре испытательных запуска гиперзвуковых ракет в рамках форсирования соответствующей военной программы, рассказал помощник главы Минобороны США Майк Уайт, добавив, что новые ракеты будут способны развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и маневрировать.

Весной 2019 года Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Новейшие ракеты предполагается запускать с самолетов.

Вашингтон, Иван Гридин

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