В России предложили запретить оформление кредитов через смартфон

Центробанку РФ предложили запретить оформление кредитов через мобильные приложения. С инициативой выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

По его словам, в последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты. Аферисты обналичивают деньги и скрываются.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», – сказано обращении, направленном в адрес председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

Кудесов уточнил, что мошенники используют разные способы, чтобы получить доступ к смартфонам граждан, но действуют всегда по одной отработанной схеме, передает RT.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.07.20

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