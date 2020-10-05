российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 октября 2020, 12:36 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Британия якобы нашла способ обмануть российскую ЗРС С-400 «Триумф»

Фото: Минобороны РФ

Королевские военно-воздушные силы (RAF) Великобритании научились блокировать работу зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» российского производства, которые дислоцированы в трех районах. Об этом пишет американское издание National Interest (NI).

По данным издания, в Сети были опубликованы данные о расширении патрулей RAF и Королевского флота (RN) вблизи российских границ непосредственно в тех зонах, где в недавнем времени были развернуты новые дивизионы С-400.

NI пишет, что в ходе патрулей корабли и самолеты сканировали радиочастоты, которые используют С-400, что позволило определить уязвимости российской зенитно-ракетной системы. Отмечается, что, если сведения верны, то самолеты-невидимки F-22 Raptor или F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, смогут приближаться к российскому воздушному пространству, оставаясь незамеченными радарами С-400.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 05.10.20

В Курганской области за передвижениями карет скорой помощи начнут следить онлайн. / Мишустин наметил переход на энергоэффективное освещение дорог. / Мощь подводного флота РФ встревожила американцев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Сербские заключенные примут участие в итальянской неделе моды

«Гарантий никто не дает»: президент Сербии заявил о пробуксовке переговоров по косовской проблеме

Французские производители косметики пожаловались на резкое падение продаж

Париж и пригороды объявили «зоной максимальной опасности» по Covid-19

«Предатель нации»: как сербская оппозиция разыгрывает «российскую карту»

«Вместе без границ»: Албания намерена объединиться с непризнанным Косово

Косовские власти остановили «марш мира»

Минск ответил Евросоюзу санкциями

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Политика, Россия, Технологии, Европа, США,