Британия якобы нашла способ обмануть российскую ЗРС С-400 «Триумф»

Королевские военно-воздушные силы (RAF) Великобритании научились блокировать работу зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» российского производства, которые дислоцированы в трех районах. Об этом пишет американское издание National Interest (NI).

По данным издания, в Сети были опубликованы данные о расширении патрулей RAF и Королевского флота (RN) вблизи российских границ непосредственно в тех зонах, где в недавнем времени были развернуты новые дивизионы С-400.

NI пишет, что в ходе патрулей корабли и самолеты сканировали радиочастоты, которые используют С-400, что позволило определить уязвимости российской зенитно-ракетной системы. Отмечается, что, если сведения верны, то самолеты-невидимки F-22 Raptor или F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, смогут приближаться к российскому воздушному пространству, оставаясь незамеченными радарами С-400.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 05.10.20

В Курганской области за передвижениями карет скорой помощи начнут следить онлайн. / Мишустин наметил переход на энергоэффективное освещение дорог. / Мощь подводного флота РФ встревожила американцев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»